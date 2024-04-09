Azerbaijan’s foreign minister meets with his Kyrgyz counterpart
Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov on Tuesday held a meeting with Kyrgyz counterpart Jeenbek Kulubayev, the Foreign Ministry of Azerbaijan said on X, News.Az reports.
The ministers held a one-on-one meeting.
The day before, Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov embarked on an official visit to Kyrgyzstan. As part of the visit, the top Azerbaijani diplomat will hold meetings with senior Kyrgyz officials.