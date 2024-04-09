Yandex metrika counter

Azerbaijan’s foreign minister meets with his Kyrgyz counterpart

Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov on Tuesday held a meeting with Kyrgyz counterpart Jeenbek Kulubayev, the Foreign Ministry of Azerbaijan said on X, News.Az reports.

The ministers held a one-on-one meeting.

The day before, Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov embarked on an official visit to Kyrgyzstan. As part of the visit, the top Azerbaijani diplomat will hold meetings with senior Kyrgyz officials. 


