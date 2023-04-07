Azerbaijan’s Milli Majlis responds to Iranian parliament’s biased statement
- 07 Apr 2023 01:57
- 22 Jan 2026 03:37
- 183476
- Politics
- Share https://news.az/news/azerbaijans-milli-majlis-responds-to-iranian-parliaments-biased-statement Copied
Azerbaijan’s Milli Majlis has developed a draft statement in response to the biased document adopted by Iran’s parliament against Azerbaijan, News.Az reports.
The statement was adopted at a plenary session of the Milli Majlis on Friday.
The Iranian parliament earlier passed a biased statement threatening Baku for the opening of Azerbaijan’s Embassy in Iran.