Azerbaijan’s Milli Majlis responds to Iranian parliament’s biased statement

Azerbaijan’s Milli Majlis responds to Iranian parliament’s biased statement

Azerbaijan’s Milli Majlis has developed a draft statement in response to the biased document adopted by Iran’s parliament against Azerbaijan, News.Az reports.

The statement was adopted at a plenary session of the Milli Majlis on Friday.

The Iranian parliament earlier passed a biased statement threatening Baku for the opening of Azerbaijan’s Embassy in Iran.


