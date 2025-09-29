Yandex metrika counter

Azerbaijan’s prime minister visits Belarus

Photo: Azerbaijan's Cabinet of Ministers

Azerbaijan’s Prime Minister Ali Asadov on Monday arrived in Minsk for a working visit at the invitation of his Belarusian counterpart Alexander Turchin.

PM Asadov is scheduled to participate in a meeting of the CIS Council of Heads of Government, News.Az reports, citing Azerbaijan's Cabinet of Ministers.


News.Az 

