Azerbaijan’s prime minister visits Belarus
Photo: Azerbaijan's Cabinet of Ministers
Azerbaijan’s Prime Minister Ali Asadov on Monday arrived in Minsk for a working visit at the invitation of his Belarusian counterpart Alexander Turchin.
PM Asadov is scheduled to participate in a meeting of the CIS Council of Heads of Government, News.Az reports, citing Azerbaijan's Cabinet of Ministers.