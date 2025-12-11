Bayramov-Szijjarto hold one-on-one talks in Budapest
- 1042799
- Azerbaijan
- Share https://news.az/news/bayramov-szijjarto-hold-one-on-one-talks-in-budapest Copied
Photo credit: X/@AzerbaijanMFA
Azerbaijan's Foreign Minister Jeyhun Bayramov has initiated a tête-à-tête meeting with Hungary's Minister of Foreign Affairs and Trade, Peter Szijjártó, during his working visit to Hungary, according to Azerbaijan's Foreign Ministry.
The ministers are set to review bilateral relations and reaffirm their commitment to advancing the Azerbaijan-Hungary strategic partnership ahead of the 3rd Strategic Partnership Dialogue, News.Az reports.