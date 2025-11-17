China Premier won’t meet Japan PM at G20 amid Taiwan tensions
Photo: Reuters
China’s Premier Li Qiang will not meet with Japanese Prime Minister Sanae Takaichi at the upcoming G20 summit in South Africa, the Chinese foreign ministry said Monday.
Spokesperson Mao Ning cited Takaichi’s recent comments on Taiwan, saying they “seriously damaged” Sino-Japanese relations and urged Japan to retract its remarks, News.Az reports, citing Reuters.
Earlier this month, Takaichi suggested Japan could respond militarily if China attacked Taiwan.