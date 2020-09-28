Yandex metrika counter

Curfew begins in Baku and 21 other cities and districts of Azerbaijan

Starting from 21:00 September 28, the curfew launched in Baku, Ganja, Sumgayit, Yevlakh, Mingachevir, Naftalan cities, Absheron, Jabrayil, Fuzuli, Aghjabadi, Beylagan, Aghdam, Barda, Tartar, Goranboy, Goygol, Dashkasan, Gadabay, Tovuz, Shamkir, Gazakh and Aghstafa districts.

The curfew will last until 06:00 September 29.

