Date of next meeting of Armenian and Azerbaijani Parliament Speakers announced
- 28 Mar 2024 17:33
- Politics
"An agreement has been reached on holding a new meeting between Speakers of Azerbaijani and Armenian Parliaments with a mediation of Interparliamentary Union in the middle of May," said Speaker of Armenian Parliament Alen Simonyan in an interview with Public Television of Armenia, News.az reports.
According to him, at the meeting with Azerbaijani Parliament's Speaker Sahiba Gafarova, the sides understood mutual unconfidence dominated.