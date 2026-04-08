Doha flights surge as Qatar Airways expands operations

Source: Qatar Airways

Qatar Airways has significantly ramped up its passenger flights following a complete suspension at the start of the Iran War, now entering its sixth week, News.Az reports, citing foreign media.

After gradually resuming operations from March 18, the airline is scheduled to operate approximately 108 departing passenger flights from Doha on Wednesday, April 8, 2026.

The carrier plans to further expand its network, reaching more than 120 destinations by June 15, reflecting a continued recovery in air travel and operational capacity since the temporary grounding.

Qatar’s recent passenger flight departures ex-Doha:

March 30: 60 flights

March 31: 51 flights

April 1: 71 flights (+2 delayed from March 31)

April 2: 82 flights

April 3: 79 flights

April 4: 79 flights

April 5: 81 flights

April 6: 80 flights

April 7: 79 flights

April 8: 108 flights

Flights departing from Doha (DOH) on April 8:

Note that this information was collected at 3:00 AM Doha time on April 8, and is subject to change.

Flight Destination Time Gate Status
QR011 London – LHR 01:30 A1 Departed
QR1148 Muscat – MCT 01:30 C19 Departed
QR123 Milan – MXP 01:35 C92 Departed
QR892 Beijing – PKX 01:40 C18 Gate Closed
QR079 Berlin – BER 01:40 A7 Departed
QR1375 Durban – DUR (via MPM) 01:40 A8 Departed
QR021 Manchester – MAN 01:45 A3 Departed
QR840 Penang – PEN (via HKT) 01:45 C4 Departed
QR648 Kathmandu – KTM 01:50 A6 Departed
QR137 Barcelona – BCN 01:55 B8 Departed
QR041 Paris – CDG 01:55 C15 Departed
QR1156 Dammam – DMM 02:00 A9 Departed
QR147 Madrid – MAD 02:00 C2 Departed
QR1172 Riyadh – RUH 02:00 C9 Departed
QR161 Copenhagen – CPH 01:50 C16 Gate Closed
QR962 Denpasar – DPS 02:00 C84 Gate Closed
QR069 Frankfurt – FRA 02:05 C82 Departed
QR570 Delhi – DEL 02:05 C89 Departed
QR1499 Dar Es Salaam – DAR (via JRO) 02:10 C93 Departed
QR1455 Harare – HRE (via LUN) 02:10 C91 Gate Closed
QR237 Istanbul – IST 02:15 B3 Departed
QR115 Rome – FCO 02:15 C80 Departed
QR059 Munich – MUC 02:15 B10 Departed
QR628 Lahore – LHE 02:15 C8 Gate Closed
QR874 Guangzhou – CAN 02:30 C1 Gate Closed
QR1335 Nairobi – NBO 02:35 C6 Gate Closed
QR858 Seoul – ICN 02:35 C81 Gate Closed
QR828 Bangkok – BKK 02:35 A10 Gate Closed
QR219 Bucharest – OTP 02:35 C5 Gate Closed
QR932 Manila – MNL 02:35 C11 Gate Closed
QR852 Kuala Lumpur – KUL 02:40 B9 Gate Closed
QR664 Colombo – CMB 02:55 B1 Gate Closed
QR614 Islamabad – ISB 02:55 C3 Departed
QR870 Shanghai – PVG 02:55 B4 Departed
QR514 Kochi – COK 02:55 B6 Gate Closed
QR818 Hong Kong – HKG 02:59 C20 Gate Closed
QR610 Karachi – KHI 02:59 C12 Gate Closed
QR806 Tokyo – NRT 03:05 C92 Gate Closed
QR640 Dhaka – DAC 03:05 C10 Last Call
QR1363 Johannesburg – JNB 03:05 B5 Gate Closed
QR956 Jakarta – CGK 03:05 C83 Boarding
QR976 Hanoi – HAN 03:10 A11 Last Call
QR942 Singapore – SIN 03:15 C82 Gate Closed
QR834 Bangkok – BKK 03:20 C90 Last Call
QR203 Athens – ATH 07:30 Scheduled
QR029 Edinburgh – EDI 07:30 Scheduled
QR1405 Lagos – LOS 07:30 Scheduled
QR339 Moscow – SVO 07:30 Scheduled
QR007 London – LHR 07:35 Scheduled
QR003 London – LHR 07:35 Scheduled
QR027 Manchester – MAN 07:35 Scheduled
QR273 Amsterdam – AMS 07:35 Scheduled
QR149 Madrid – MAD 07:55 Scheduled
QR145 Barcelona – BCN 08:00 Scheduled
QR127 Milan – MXP 08:00 Scheduled
QR159 Copenhagen – CPH 08:00 Scheduled
QR039 Paris – CDG 08:00 Scheduled
QR067 Frankfurt – FRA 08:00 Scheduled
QR1431 Abuja – ABV 08:00 Scheduled
QR1170 Riyadh – RUH 08:10 Scheduled
QR928 Manila – MNL 08:20 Scheduled
QR1303 Cairo – CAI 08:30 Scheduled
QR095 Zurich – ZRH 08:30 Scheduled
QR131 Rome – FCO 08:30 Scheduled
QR701 New York – JFK 08:30 Scheduled
QR725 Chicago – ORD 08:35 Scheduled
QR777 Miami – MIA 08:35 Scheduled
QR081 Berlin – BER 08:40 Scheduled
QR1190 Jeddah – JED 08:45 Scheduled
QR239 Istanbul – IST 09:00 Scheduled
QR1379 Algiers – ALG 09:00 Scheduled
QR269 Larnaca – LCA 09:05 Scheduled
QR773 Sao Paulo – GRU 09:10 Scheduled
QR1399 Tunis – TUN 09:10 Scheduled
QR646 Kathmandu – KTM 09:20 Scheduled
QR017 Dublin – DUB 09:30 Scheduled
QR767 Toronto – YYZ 09:30 Scheduled
QR1395 Casablanca – CMN 09:30 Scheduled
QR763 Montreal – YUL 09:35 Scheduled
QR1383 Entebbe – EBB 09:50 Scheduled
QR658 Colombo – CMB 10:35 Scheduled
QR015 London – LHR 13:30 Scheduled
QR1301 Cairo – CAI 13:45 Scheduled
QR1186 Jeddah – JED 13:50 Scheduled
QR1130 Salalah – SLL 14:00 Scheduled
QR638 Dhaka – DAC 15:50 Scheduled
QR1341 Nairobi – NBO 18:30 Scheduled
QR1124 Muscat – MCT 18:30 Scheduled
QR540 Kolkata – CCU 18:30 Scheduled
QR1305 Cairo – CAI 18:35 Scheduled
QR662 Colombo – CMB 18:40 Scheduled
QR958 Jakarta – CGK 18:45 Scheduled
QR1168 Riyadh – RUH 18:45 Scheduled
QR934 Manila – MNL 18:45 Scheduled
QR528 Chennai – MAA 19:05 Scheduled
QR572 Bangalore – BLR 19:05 Scheduled
QR844 Kuala Lumpur – KUL 19:15 Scheduled
QR578 Delhi – DEL 19:15 Scheduled
QR516 Kochi – COK 19:30 Scheduled
QR838 Bangkok – BKK 19:35 Scheduled
QR620 Lahore – LHE 19:40 Scheduled
QR632 Islamabad – ISB 19:45 Scheduled
QR1427 Addis Ababa – ADD 19:55 Scheduled
QR600 Peshawar – PEW 20:05 Scheduled
QR630 Sialkot – SKT 20:10 Scheduled
QR556 Mumbai – BOM 20:20 Scheduled
QR604 Karachi – KHI 20:55 Scheduled
QR1182 Jeddah – JED 21:20 Scheduled

Qatar destinations list until June 15:

Africa

Abidjan (ABJ) from 16 April

Abuja (ABV)

Accra (ACC) from 16 April  

Addis Ababa (ADD)

Algiers (ALG)   Lagos (LOS)

Cairo (CAI)

Cape Town (CPT)

Casablanca (CMN)

Dar Es Salaam (DAR)

Durban (DUR)

Entebbe (EBB)

Harare (HRE)

Johannesburg (JNB)

Kilimanjaro (JRO)

Kinshasa (FIH) from 16 May

Luanda (NBJ) from 16 May

Lusaka (LUN)

Maputo (MPM)

Nairobi (NBO)

Tunis (TUN)

The Americas

Chicago (ORD)

Dallas (DFW)

Miami (MIA)

Montreal (YUL)

New York (JFK)

San Francisco (SFO) from 11 June

São Paulo (GRU)

Seattle (SEA) from 16 April

Toronto (YYZ)

Washington, DC (IAD)

Asia

Ahmedabad (AMD)

Amritsar (ATQ)

Bangkok (BKK)

Beijing (PKX)

Bengaluru (BLR)

Chengdu (TFU) from 16 May            

Chennai (MAA)

Chongqing (CKG) from 16 May       

Clark, Philippines (CRK)

Colombo (CMB)

Delhi (DEL)

Denpasar / Bali (DPS)

Dhaka (DAC)

Goa (GOX) from 16 May       

Guangzhou (CAN)

Hangzhou (HGH) from 16 May       

Hanoi (HAN)

Ho Chi Minh City (SGN)

Hong Kong (HKG)

Hyderabad (HYD)

Islamabad (ISB)

Jakarta (CGK)

Karachi (KHI)

Kathmandu (KTM)

Kochi (COK)

Kolkata (CCU)

Kuala Lumpur (KUL)

Lahore (LHE)

Male (MLE)

Manila (MNL)

Multan (MUX)

Mumbai (BOM)

Penang (PEN)

Peshawar (PEW)

Phnom Penh (KTI)

Phuket (HKT)

Seoul (ICN)

Shanghai (PVG)

Sialkot (SKT)

Singapore (SIN)

Thiruvananthapuram (TRV)

Tokyo (NRT)

Europe

Amsterdam (AMS)

Ankara (ESB) from 16 May  

Antalya (AYT) from 23 May 

Athens (ATH)

Barcelona (BCN)

Berlin (BER)

Birmingham (BHX)

Bodrum (BJV) from 22 May

Bucharest (OTP)

Copenhagen (CPH)

Dublin (DUB)

Edinburgh (EDI)

Frankfurt (FRA)

Geneva (GVA) from 16 April             

Istanbul (IST)

Larnaca (LCA)

London Gatwick (LGW) from 16 May         

London Heathrow (LHR)

Madrid (MAD)

Málaga (AGP) from 22 May

Manchester (MAN)

Milan (MXP)

Moscow (SVO)

Munich (MUC)

Mykonos (JMK) from 23 May

Nice (NCE) from 16 May      

Paris (CDG)

Rome (FCO)

Sarajevo (SJJ) from 22 May

Stockholm (ARN) from 16 April

Trabzon (TZX) from 22 May

Vienna (VIE) from 16 April

Warsaw (WAW)

Zurich (ZRH)

The Middle East

Abha (AHB) from 16 May     

Al Ula (ULH) from 16 April  

Dammam (DMM)

Ha’il (HAS) from 16 April     

Jeddah (JED)

Medina (MED) from 1 May

Muscat (MCT)

Red Sea (RSI)

Riyadh (RUH)

Salalah (SLL)

Pacific

Brisbane (BNE) from 16 May

Melbourne (MEL)

Perth (PER)

Sydney (SYD)


News.Az 

By Nijat Babayev

