EU Special Representative holds phone talks with Azerbaijan's and Armenia's FMs
EU Special Representative for the South Caucasus and the crisis in Georgia Toivo Klaar held a phone conversation with Azerbaijani and Armenian officials, Klaar wrote on Twitter, News.az reports.
"Held good discussions with Azerbaijani and Armenian FMs Jeyhun Bayramov and Ararat Mirzoyan yesterday and today, as well as with Armenian NSC Secretary Armen Grigoryan and Assistant to Azerbaijani President HikmetHajiyev. EU fully supports engagement between Armenia and Azerbaijan," noted Toivo Klaar.