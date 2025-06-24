Israeli PM holds security cabinet meeting
Source: CNN
Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu is holding a limited meeting of his security cabinet following US President Donald Trump's announcement of a ceasefire agreement between Israel and Iran, News.az reports citing CNN.
According to the report, the meeting is attended by Strategic Planning Minister Ron Dermer, Foreign Minister Gideon Saar, Defense Minister Israel Katz, leader of Israel's ultra-religious party Shas Aryeh Deri, National Security Minister Itamar Ben-Gvir and Finance Minister Bezalel Smotrich.