La Scala soloists perform at Heydar Aliyev Center
Soloists of the famous Italian La Scala Theater have performed at the Heydar Aliyev Center, AzerTag reports.
Giovanni Guagliardo, Massimiliano Pisapia and Marina Nachkebiya were accompanied by the Azerbaijan State Symphonic Orchestra named after Uzeyir Hajibayli.
The concert featured solo parts and duets from G. Verdi`s operas "La Traviata", "Rigoletto", "Troubadour", J. Bizet`s "Carmen", G. Puccini`s "Tosca", "Boheme", G. Donizetti`s "Love Drink", V.A. Mozart`s "Don Giovanni", P. Tchaikovsky`s "Eugene Onegin", G. Capurro`s “O sole mio”.
News.Az