Levon Martirosyan appointed Armenian ambassador to Canada

Levon Martirosyan has been appointed Armenian ambassador to Canada.

Armenian president Serzh Sargsyan issued a decree today appointing Levon Martirosyan, brother of Garik Martirosyan, a well-known Russian showman, as ambassador to Canada, according to Vestnik Kavkaza

By another decree, Sargsyan dismissed Armen Yeganyan from this position, the presidential press office of Armenia reported.

News.Az

