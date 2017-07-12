Yandex metrika counter

Levon Martirosyan appointed Armenian ambassador to Canada

Levon Martirosyan has been appointed Armenian ambassador to Canada.

Armenian president Serzh Sargsyan issued a decree today appointing Levon Martirosyan, brother of Garik Martirosyan, a well-known Russian showman, as ambassador to Canada, according to Vestnik Kavkaza 

By another decree, Sargsyan dismissed Armen Yeganyan from this position, the presidential press office of Armenia reported.

News.Az


honor Patriotic War martyrs

