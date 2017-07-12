Levon Martirosyan appointed Armenian ambassador to Canada
12 Jul 2017
Levon Martirosyan has been appointed Armenian ambassador to Canada.
Armenian president Serzh Sargsyan issued a decree today appointing Levon Martirosyan, brother of Garik Martirosyan, a well-known Russian showman, as ambassador to Canada, according to Vestnik Kavkaza
By another decree, Sargsyan dismissed Armen Yeganyan from this position, the presidential press office of Armenia reported.
