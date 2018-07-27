Yandex metrika counter

Maria Zakharova participates in consultations between Azerbaijani and Russian foreign ministries in Baku

  • Politics
  • Share
Maria Zakharova participates in consultations between Azerbaijani and Russian foreign ministries in Baku

The Azerbaijani and Russian foreign ministries are holding consultations on information security in the field of foreign policy in Baku on July 27.

The spokesman for Azerbaijan's Ministry of Foreign Affairs Hikmat Hajiyev and his Russian counterpart Maria Zakharova are attending the consultations, APA reports.

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      