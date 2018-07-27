Maria Zakharova participates in consultations between Azerbaijani and Russian foreign ministries in Baku
The Azerbaijani and Russian foreign ministries are holding consultations on information security in the field of foreign policy in Baku on July 27.
The spokesman for Azerbaijan's Ministry of Foreign Affairs Hikmat Hajiyev and his Russian counterpart Maria Zakharova are attending the consultations, APA reports.
News.Az