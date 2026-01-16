Yandex metrika counter

NATO chief to meet Denmark and Greenland ministers Monday

  • World
  • Share
NATO chief to meet Denmark and Greenland ministers Monday
Photo credit: X

On Monday, 19 January 2026, NATO Secretary General Mark Rutte will meet with Denmark's Minister of Defence Troels Lund Poulsen and Greenland's Minister for Foreign Affairs and Research Vivian Motzfeldt at NATO Headquarters in Brussels, News.Az reports, citing the official website of NATO.

There will be no media opportunity.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      