NATO chief to meet Denmark and Greenland ministers Monday
On Monday, 19 January 2026, NATO Secretary General Mark Rutte will meet with Denmark's Minister of Defence Troels Lund Poulsen and Greenland's Minister for Foreign Affairs and Research Vivian Motzfeldt at NATO Headquarters in Brussels, News.Az reports, citing the official website of NATO.
There will be no media opportunity.