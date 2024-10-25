Yandex metrika counter

President Aliyev shares post on anniversary of Gubadli’s liberation - VIDEO

  • Politics
  • Share
President Aliyev shares post on anniversary of Gubadli’s liberation - VIDEO

Azerbaijan's President Ilham Aliyev shared a video on his social media accounts marking the anniversary of Gubadli's liberation from occupation, News.Az reports.

The post reads: "Our victory history - four years have passed since Gubadli's liberation from Armenian occupation."


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      