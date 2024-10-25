President Aliyev shares post on anniversary of Gubadli’s liberation - VIDEO
Azerbaijan's President Ilham Aliyev shared a video on his social media accounts marking the anniversary of Gubadli's liberation from occupation, News.Az reports.The post reads: "Our victory history - four years have passed since Gubadli's liberation from Armenian occupation."
Zəfər tariximiz - Qubadlının Ermənistan işğalından azad edilməsindən dörd il ötür.#QarabağAzərbaycandır#KarabakhisAzerbaijan pic.twitter.com/vvtWRktGyQ— İlham Əliyev (@azpresident) October 25, 2024