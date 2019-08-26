Yandex metrika counter

President awards Allahshukur Pashazade with "Heydar Aliyev" Order

  • Politics
  • Share
President awards Allahshukur Pashazade with Heydar Aliyev Order

President of Azerbaijan Ilham Aliyev has signed an Order on awarding "Heydar Aliyev" Order to Allahshukur Pashazade.

Allahshukur Pashazade was awarded with "Heydar Aliyev" Order for his special services in building state–religion relations, establishing national solidarity and moral and spiritual values in the Republic of Azerbaijan, AzerTag reports.

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      