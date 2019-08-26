President awards Allahshukur Pashazade with "Heydar Aliyev" Order
26 Aug 2019
President of Azerbaijan Ilham Aliyev has signed an Order on awarding "Heydar Aliyev" Order to Allahshukur Pashazade.
Allahshukur Pashazade was awarded with "Heydar Aliyev" Order for his special services in building state–religion relations, establishing national solidarity and moral and spiritual values in the Republic of Azerbaijan, AzerTag reports.
