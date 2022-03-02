Russian MoD reveals number of casulaties during military operation in Ukraine
02 Mar 2022
Russian Armed Forces have suffered 498 casualties as a result of military operation in Ukraine, said Major General Igor Konashenkov, an official representative of the Russian Defense Ministry, News.Az reports citing Russian media.
"All possible assistance is being provided to the families of those killed. 1,597 of our comrades were wounded," Konashenkov added.