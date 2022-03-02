Yandex metrika counter

Russian MoD reveals number of casulaties during military operation in Ukraine

  • Region
  • Share
Russian MoD reveals number of casulaties during military operation in Ukraine

Russian Armed Forces have suffered 498 casualties as a result of military operation in Ukraine, said Major General Igor Konashenkov, an official representative of the Russian Defense Ministry, News.Az reports citing Russian media.

"All possible assistance is being provided to the families of those killed. 1,597 of our comrades were wounded," Konashenkov added.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      