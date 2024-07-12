Yandex metrika counter

Russian passenger jet crashes near Moscow, killing crew members

A Russian passenger plane has crashed near Moscow during a test flight, Russia's emergencies ministry says, News.Az reports citing foreign media.

It says the Sukhoi Superjet 100 went down in a forest, and all three crew members are believed to have been killed. There were no passengers on board.

Russia's state-run media report that the plane went down during a test flight following repair works.

Russia's has been developing the Sukhoi Superjet - a regional jet - for some time to replace Western-made aircraft.

