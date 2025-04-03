Turkish FM meets US counterpart in Brussels
AA Photo
Turkish Foreign Minister Hakan Fidan met Thursday with his US counterpart, Marco Rubio, in the Belgian capital of Brussels, according to the Turkish Foreign Ministry.
Fidan also held separate meetings with German Foreign Minister Annalena Baerbock, Ukrainian Foreign Minister Andrii Sybiha and Greek Foreign Minister George Gerapetritis as part of a NATO foreign ministers meeting, the ministry wrote on X, News.Az reports citing Anadolu agency.
No further details were disclosed.