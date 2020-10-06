Yandex metrika counter

Turkish politician calls Armenia ‘criminal state’

Turkish politician calls Armenia ‘criminal state’

A Turkish politician accused Armenia of war crimes against Azerbaijan.

Devlet Bahceli, leader of the Turkish Nationalist Movement Party, said Armenia is a criminal state.

Reiterating Turkey’s strong support for Azerbaijan, the politician called for an immediate withdrawal of Armenian armed forces from the occupied Azerbaijani territories.


