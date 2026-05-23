Türkiye captures 10 ISIS operatives in Syria, including Ankara train attack suspect
Source: Anadolu Agency

Türkiye’s National Intelligence Organization (MIT) on Saturday said 10 ISIS (Daesh) suspects, including one linked to the 2015 Ankara train station attack, were captured in Syria in a joint operation with Syrian intelligence, security sources said, News.Az reports, citing Anadolu.

Further details on the operation were not immediately available.

The 2015 Ankara train station bombing killed more than 100 people.


News.Az 

By Nijat Babayev

