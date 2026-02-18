Ukraine downs 100 drones in overnight barrage
Photo: Al Jazeera
Russia launched overnight aerial attacks on Ukraine using one ballistic missile and 126 attack drones.
Air defence units shot down 100 of the incoming unmanned aerial vehicles, News.Az reports, citing Al Jazeera.
Authorities did not immediately provide details about damage or casualties from the attacks.
By Aysel Mammadzada