Ukrainian drone hits Russian pipeline, docks in Krasnodar
A Ukrainian drone attack damaged a pipeline and two ships in Russia’s Krasnodar Krai on December 21, officials said.
Debris from the intercepted UAV struck a pipeline at a terminal in Volna, Temryuk district, sparking a fire that burned around 100 square meters. Authorities reported no casualties among crew or shore personnel, News.Az reports, citing foreign media.
The attack also damaged two piers and two docked ships. Volna is near the Crimean Bridge, a critical supply route for Russian forces in occupied Ukrainian territories.
This comes two weeks after a Ukrainian drone strike caused a three-day fire at Krasnodar Krai’s Temryuk Seaport, a major LNG and oil export facility. Ukraine frequently targets Russian oil and fuel infrastructure to disrupt military logistics.