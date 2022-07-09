Yandex metrika counter

Ukraninian ambassador congratulates Azerbaijani people on Eid al-Adha

Ukraninian ambassador congratulates Azerbaijani people on Eid al-Adha

"World Muslims, and Muslims living in Ukraine, celebrate Eid al-Adha. This holiday is a symbol of spiritual unity and solidarity," Ukrainian Ambassador to Azerbaijan Vladislav Kanevsky said in his holiday address, News.az reports.

"Brotherly people of Azerbaijan, happy holiday!"


