Ukraninian ambassador congratulates Azerbaijani people on Eid al-Adha
- 09 Jul 2022 16:11
"World Muslims, and Muslims living in Ukraine, celebrate Eid al-Adha. This holiday is a symbol of spiritual unity and solidarity," Ukrainian Ambassador to Azerbaijan Vladislav Kanevsky said in his holiday address, News.az reports.
"Brotherly people of Azerbaijan, happy holiday!"