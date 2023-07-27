News.az
Toggle Navigation
Politics
Azerbaijan
Opinion
Region
Analytics
World
Economics
Interviews
exclusives
Central Asia
COP29
Ukraine and Russia at war
Middle East
Culture
Tourism
Sports
Photos
Video
Crypto
India
Evergreen
Explainers (FAQ)
Digital finance
Currency Converter
News
African Union
Tag:
African Union
Somalia, African nations slams Israel's Somaliland recognition
27 Dec 2025-14:59
AU suspends Guinea-Bissau after military takeover
29 Nov 2025-20:08
African Union urges immediate action amid escalating crisis in Mali
10 Nov 2025-11:55
African Union: Tanzania election failed to meet democratic standards
06 Nov 2025-00:59
African Union endorses 'Correct the Map' campaign to address Mercator projection distortion
15 Aug 2025-12:25
Africa requires $3 trillion to achieve climate goals - AU
01 Aug 2025-23:44
AU urges immediate ceasefire in Sudan as humanitarian crisis continues to worsen
17 Feb 2025-16:53
AU mission welcomes Somalia-Ethiopia deal to strengthen ties
13 Jan 2025-22:43
Éparses islands: Another victim of French neocolonialism
29 Oct 2024-11:18
Putin expects African Union to become G-20 member in September
27 Jul 2023-15:16
Latest News
Georgia to crack down on illegal migrants, prime minister vows
Denmark, Greenland leaders to meet Rubio at Munich conference
Avianca Airlines resumes Bogota-Caracas daily flights
What the U.S.–Azerbaijan Strategic Partnership Charter means for Baku
Polish actress Bożena Dykiel dies at 77
LeBron James makes NBA history before All-Star game
Russia–China passenger train service resumes after 6-year break
BBC rejects Georgian demand to remove chemical attack investigation
Tax-free import approved for vintage vehicles in Azerbaijan
DOJ moves to drop charges after Minneapolis ICE shooting case
Archive
Prev
Next
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31