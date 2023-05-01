News.az
Tag:
Aghali
Azerbaijan's Aghali village of Zangilan district hosts first labor fair
05 Apr 2024-19:50
Several observers monitor presidential election in liberated Alibeyli village
07 Feb 2024-13:25
Voting in Azerbaijan’s presidential election underway in liberated Aghali
07 Feb 2024-06:00
Azerbaijan has built 200 houses in liberated Aghali village to date, says president’s special rep
05 Dec 2023-09:56
Azerbaijan’s State Committee for Refugees and IDPs organizes info tour to Zangilan's Aghali village
04 Nov 2023-08:48
Great Return: Azerbaijan relocates 127 former IDPs to liberated Aghali village
28 Oct 2023-06:12
Great Return: Azerbaijan relocates 95 more former IDPs to liberated Aghali village
26 Oct 2023-06:25
Residents live freely and happily in smart village of Aghali: Azerbaijani President
29 Sep 2023-09:31
Azerbaijan relocates 25 more families to liberated Aghali village
13 Sep 2023-05:38
Azerbaijan to launch another stage of return to liberated Aghali village
08 Sep 2023-18:00
