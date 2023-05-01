News.az
Baykar
Tag:
Baykar
Türkiye's drone maker Baykar acquires Italian aviation firm
01 Jul 2025-14:07
Türkiye's Bayraktar AKINCI drone hits 100,000 flight hours
12 Mar 2025-16:09
Leading Turkish drone producer Baykar signs cooperation deal with Italy’s Leonardo
06 Mar 2025-17:56
Türkiye unveils Bayraktar TB2T-AI, upgraded version of world-famous drone -
VIDEO
24 Feb 2025-15:34
Turkish drone maker Baykar acquires Italy’s Piaggio Aerospace
27 Dec 2024-15:54
Türkiye's new combat drone reaches highest altitude so far
26 Jun 2024-15:16
Azerbaijan's Defense Ministry, Türkiye’s Baykar company sign cooperation agreement
09 Mar 2024-05:52
Baykar and Azerbaijan's MoD signed protocol on joint UAV production
27 Apr 2023-06:42
Türkiye’s Baykar CTO visits Sumgayit Chemical Industrial Park
04 Apr 2023-05:58
Azerbaijani defense minister meets with CTO of Türkiye’s Baykar
03 Apr 2023-05:02
