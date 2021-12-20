News.az
Toggle Navigation
Politics
Azerbaijan
Opinion
Region
Analytics
World
Economics
Interviews
exclusives
Central Asia
COP29
Ukraine and Russia at war
Middle East
Culture
Tourism
Sports
Photos
Video
Crypto
India
Evergreen
Explainers (FAQ)
Digital finance
Currency Converter
News
Daesh
Tag:
Daesh
Syria captures 'ISIS terror cell' in Damascus countryside
13 Jan 2026-18:38
Jordan confirms joining US strikes on ISIS in Syria
20 Dec 2025-16:19
African Union urges immediate action amid escalating crisis in Mali
10 Nov 2025-11:55
Syrian authorities prevent Daesh bombing plot near Damascus
11 Jan 2025-16:39
ISIS takes responsibility for attack that killed Taliban minister
12 Dec 2024-01:35
Iraq executes 21 people, mostly for terrorism-related offenses
25 Sep 2024-22:30
Iranian security forces nab 20 terrorists, including 2 ISIL leaders
24 Jul 2024-16:44
Türkiye neutralizes 1,427 terrorists in 2024
19 Jul 2024-00:26
Turkish police arrest 'high-ranking' Daesh/ISIS terrorist in Istanbul
23 Jun 2023-09:18
21 Daesh/ISIS, al Qaeda suspects caught in Turkey
20 Dec 2021-22:28
Latest News
Trump: Azerbaijani and Armenian leaders are my friends
Six injured in multi-vehicle accident in central Tokyo
Central Asia considers its own economic bloc
When America booms, the entire world booms, says Donald Trump
AI opens new paths for Egypt's young innovators
Gas prices surge as freezing weather hits major markets
President Ilham Aliyev signs Peace Council Charter
-VIDEO
U.S. President: Conflict in Gaza is coming to an end
Mercedes unveil F1 car for 2026 rules era
Donald Trump: We will talk to Iran
Archive
Prev
Next
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31