News.az
Toggle Navigation
Politics
Azerbaijan
Opinion
Region
Analytics
World
Economics
Interviews
exclusives
Central Asia
COP29
Ukraine and Russia at war
Middle East
Culture
Tourism
Sports
Photos
Video
Crypto
India
Evergreen
Explainers (FAQ)
Digital finance
Currency Converter
News
Data Breach
Tag:
Data Breach
UK government data stolen in suspected China-linked hack
19 Dec 2025-12:59
OpenAI confirms data breach via analytics provider Mixpanel
27 Nov 2025-11:22
Massive data leak: 183 million email accounts affected
27 Oct 2025-10:47
Discord confirms possible leak of 70,000 user ID photos after cyberattack
09 Oct 2025-14:11
Qantas confirms data breach affecting six million customers
02 Jul 2025-09:03
Massive data breach exposes Google, Apple, Telegram accounts in 16 billion-record leak
19 Jun 2025-21:43
North Face, Cartier hit by customer data breaches
03 Jun 2025-14:33
Massive data breach exposes 200 million passwords from tech giants
29 May 2025-17:01
Coinbase says over 69,000 customers affected by data breach
22 May 2025-15:53
Cyber attack hits UK Legal Aid Agency; significant amount of data stolen
19 May 2025-13:57
Latest News
Delta cancels more flights as winter storm batters US
Phuket airport tightens checks after Nipah outbreak in India
Naomi Osaka pulls out of Australian Open with injury
Man injured, six arrested after Manchester shooting
Fitch upgrades Türkiye outlook to positive, affirms BB-
Swiatek battles past Kalinskaya to reach Australian Open last 16
Heavy snowfall, rains kill at least 61 people across Afghanistan
Harvey buys Hexus in push to expand legal AI tools
Djokovic claims record 400th Grand Slam match win
Abu Dhabi hosts second day of Russia-Ukraine-US talks
Archive
Prev
Next
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31