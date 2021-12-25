News.az
Baku, Azerbaijan
8.2°C
46.8°F
Feels like:
5.3°C
5.3°F
| Overcast
Toggle Navigation
Politics
Azerbaijan
Opinion
Region
Analytics
World
Economics
Interviews
exclusives
Central Asia
COP29
Ukraine and Russia at war
Middle East
Culture
Tourism
Sports
Photos
Video
Crypto
India
Evergreen
Explainers (FAQ)
Digital finance
Weather
Currency Converter
News
Egils Levits
Tag:
Egils Levits
Latvian President: Azerbaijan plays a leading role in Non-Aligned Movement
09 Mar 2023-09:58
Latvian president praises Azerbaijan’s key role in Non-Alignment Movement
09 Mar 2023-00:38
Absolute majority of agreement with European Commission is already agreed, we need to make final steps - President Ilham Aliyev
08 Mar 2023-04:25
Presidents of Azerbaijan and Latvia made press statements
08 Mar 2023-03:04
Official welcome ceremony was held for President of Latvia Egils Levits
08 Mar 2023-01:34
Latvian president arrives in Azerbaijan for official visit
07 Mar 2023-21:15
President Ilham Aliyev met with President of Latvia in Davos
18 Jan 2023-23:10
Egils Levits: Azerbaijan is a very important partner of Latvia
18 Jan 2023-20:00
Azerbaijani president congratulates Latvian counterpart
18 Nov 2022-11:43
Latvian president congratulates Azerbaijani leader
25 Dec 2021-13:56
Latest News
US-Iran talks wrap up
iPhone, iPad first consumer devices approved for NATO data
Kenyan charged with luring young men to fight for Russia in Ukraine
Massive fire engulfs Iran’s Abadan industrial complex -
VIDEO
Two congressional candidates go missing in Colombia
Iran-US talks resume in Geneva after brief pause
Cuba foils armed infiltration attempt
Watch:
Afghanistan launches retaliatory attacks on Pakistani border posts
Russia may block Telegram in April, sources say
Sweden hosts exhibition on Khojaly Genocide
Archive
Prev
Next
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31