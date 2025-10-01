News.az
News
Eli Lilly
Tag:
Eli Lilly
Novo Nordisk shares fall as Lilly stock climbs
23 Feb 2026-15:15
Novo Nordisk falls behind Lilly in obesity drug race
23 Feb 2026-14:22
Lilly bets on India as global supply hub
17 Feb 2026-14:20
Eli Lilly partners with Seamless in $1.12bn biotech pact
28 Jan 2026-16:18
Novo Nordisk shares rise on strong Wegovy U.S. scripts
16 Jan 2026-16:30
Eli Lilly’s AI drug discovery platform joins Schrodinger software
09 Jan 2026-16:11
Novo Nordisk, Eli Lilly cut weight-loss drug prices in China
30 Dec 2025-11:29
Novo Nordisk shares jump after FDA approves weight-loss pill
23 Dec 2025-16:51
Novo Nordisk wins FDA approval for weight-loss pill
23 Dec 2025-10:15
Novo Nordisk shares rise after dropping Metsera bid
10 Nov 2025-12:47
