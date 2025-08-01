News.az
Baku, Azerbaijan
5°C
41°F
Feels like:
1.8°C
1.8°F
| Patchy rain nearby
Toggle Navigation
Politics
Azerbaijan
Opinion
Region
Analytics
World
Economics
Interviews
exclusives
Central Asia
COP29
Ukraine and Russia at war
Middle East
Culture
Tourism
Sports
Photos
Video
Crypto
India
Evergreen
Explainers (FAQ)
Digital finance
Weather
Currency Converter
News
Jannik Sinner
Tag:
Jannik Sinner
Sinner to face Djokovic in Australian Open semi-final
28 Jan 2026-15:25
Sinner beats Darderi to reach Australian Open quarters
26 Jan 2026-15:36
Sinner advances to Australian Open third round
22 Jan 2026-15:57
Australian Open draw: Djokovic, Sinner in same half
15 Jan 2026-09:44
Sinner outclasses Tien to win China Open Title
01 Oct 2025-12:00
Sinner stuns De Minaur to reach China Open final
30 Sep 2025-12:58
Sinner edges Marozsan to reach China Open semi-finals
29 Sep 2025-12:02
Alcaraz defeats Sinner to reclaim US Open title
08 Sep 2025-08:23
Sinner cruises past Musetti to reach US Open semi-finals
04 Sep 2025-09:11
Alcaraz wins Cincinnati Open after Sinner retires with illness
19 Aug 2025-11:50
Latest News
Japan's Nikkei slides most since April on oil price surge
G7 weighs emergency oil reserve release
Gold drops amid stronger dollar and rate concerns
U.S. missile strikes Iranian school, dozens of children killed -
VIDEO
Iranian strike hits Bahrain’s largest BAPCO oil refinery -
VIDEO
Gunfire hits Rihanna’s Beverly Hills mansion
Why Tehran is expanding the war across the Middle East
Israeli forces launch more attacks on Beirut -
VIDEO
Wave of Iranian attacks hits Qatar, Bahrain, Saudi Arabia and UAE -
VIDEO
HRW says Israel used white phosphorus over homes in Lebanon
Archive
Prev
Next
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31