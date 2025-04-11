News.az
Measles
Tag:
Measles
Australia sees sharp rise in measles cases in 2025
22 Dec 2025-15:09
Measles outbreak risk in Sydney, health authorities warn
12 Dec 2025-13:04
Uganda reports 11 child deaths as measles outbreak spreads
28 Nov 2025-15:06
Sydney residents urged to vaccinate as measles cases rise
20 Nov 2025-11:08
Philippines records growth in measles-rubella cases in 2025
15 Nov 2025-13:44
Measles warning issued in northern Sydney
02 Oct 2025-13:13
US measles cases hit highest level in 33 years
08 Jul 2025-09:01
US measles cases near 30-year high
06 Jun 2025-21:22
Somalia launches nationwide vaccination campaign to combat deadly diseases
19 May 2025-16:18
US sees highest measles cases since 2019
11 Apr 2025-21:14
