News
Mes
Tag:
Mes
Azerbaijan’s amphibious aircraft to start firefighting ops in Türkiye soon
18 Aug 2024-17:33
Fire in mountainous terrain in Azerbaijan’s Shamakhi completely extinguished
18 Aug 2023-06:48
Bosnian-Herzegovinian journalist: We support Meshali atrocities victims’ struggle for justice
03 Aug 2023-12:13
Azerbaijan's MES involves helicopters to extinguish fires in Shabran and Gabala
15 Aug 2022-15:31
Azerbaijani MES conducts measures on fire security in Kalbajar
09 Aug 2022-07:06
Numerous mines planted by Armenia in Karabakh harden fire extinguishing: Azerbaijan MES
02 Jun 2021-15:43
MES discloses number of mines defused by Azerbaijani, Russian sappers in Karabakh
(VIDEO)
26 Jan 2021-17:18
Azerbaijani MES unit start operating in liberated lands
16 Dec 2020-12:19
Employees of Azerbaijani MES awarded the highest military and highest special ranks
15 Dec 2020-23:02
More fire departments put into operation in liberated Azerbaijani territories
(PHOTO)
16 Nov 2020-10:33
