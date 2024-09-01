News.az
Toggle Navigation
Politics
Azerbaijan
Opinion
Region
Analytics
World
Economics
Interviews
exclusives
Central Asia
COP29
Ukraine and Russia at war
Middle East
Culture
Tourism
Sports
Photos
Video
Crypto
India
Evergreen
Explainers (FAQ)
Digital finance
Currency Converter
News
Nba Cup
Tag:
Nba Cup
Knicks win NBA Cup as Jalen Brunson named tournament MVP
17 Dec 2025-09:17
Spurs beat Lakers to reach NBA Cup semifinals
11 Dec 2025-09:59
Knicks, Magic punch ticket to NBA Cup semifinals
10 Dec 2025-09:43
Knicks, Spurs advance to NBA Cup quarterfinals
29 Nov 2025-12:53
Lakers clinch NBA Cup group stage with 135-118 win over Clippers
26 Nov 2025-11:00
Magic stay perfect in NBA Cup, dominate shorthanded 76ers behind Black’s career night
26 Nov 2025-09:16
Avdija’s career night lifts Trail Blazers past Warriors in NBA Cup thriller
22 Nov 2025-10:07
Curry scores 49 as Warriors edge Spurs 109–108 in NBA Cup thriller
15 Nov 2025-09:42
Bucks claim NBA Cup with 97-81 win over Thunder, Giannis shines
18 Dec 2024-09:33
Gilgeous-Alexander shines as Thunder defeat Mavericks to reach NBA Cup semifinals
11 Dec 2024-09:57
Latest News
French government survives non-confidence votes
Azerbaijan welcomed over 2.57 million tourists last year
China's yuan posts strongest showing since 2022
Samsun motorcycle crash kills ex-national badminton player
Azerbaijan blocks thousands of social media accounts over illegal content
UK launches probe into Meta over WhatsApp data
Lenovo seeks global AI model partnerships to power devices
China’s Chery to acquire Nissan's South Africa plant
What to expect from the first trilateral talks among Ukraine, the US, and Russia?
German prosecutors probe Heraeus over alleged metals fraud
Archive
Prev
Next
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31