Tag:
Russian Ambassador
Denmark to summon Russian Ambassador over cyberattacks
19 Dec 2025-01:53
UK summons Russian ambassador over NATO airspace violations
16 Sep 2025-12:40
UK summons Russian ambassador over NATO airspace violations
15 Sep 2025-15:19
Romanian Foreign Ministry summons Russian ambassador over airspace violation reports
15 Sep 2025-02:48
Netherlands summons Russian ambassador over Polish airspace violation
11 Sep 2025-16:40
Russian Ambassador: Next "3+3" meetings should be held in Baku and Yerevan
03 May 2025-19:24
Denmark shows readiness to meet US wishes in Greenland, Russian ambassador says
01 Feb 2025-20:58
Ambassador talks of Russia-Israel relations
03 Oct 2024-16:12
Russian ambassador slams U.S. for silence on Nord Stream
16 Aug 2024-11:32
Trade with China to continue growing — Russian ambassador
03 Jun 2024-21:48
