Netherlands summons Russian ambassador over Polish airspace violation
Photo: Reuters
The Dutch government has summoned Russia’s ambassador following the recent violation of Polish airspace by Russian drones, Foreign Minister David van Weel said Thursday.
“Russia’s reckless violation of Polish airspace threatens our European security. That is why I had the Russian ambassador summoned today,” Van Weel said on X, condemning Moscow’s actions. He added that such provocations risk further escalation in the region, News.Az reports, citing Reuters.
Earlier this week, Russian drones were shot down over Polish territory during attacks on Ukraine, prompting military patrols and NATO monitoring.