Tag:
Russian Attacks
Merz warns Ukraine faces humanitarian energy crisis
06 Jan 2026-10:42
Europe to launch international commission for Ukraine war damages
16 Dec 2025-16:56
Russian strikes injure 19 in Zaporizhzhia, damage dozens of buildings
26 Nov 2025-10:45
Russian drone and missile strikes kill six in Kyiv amid peace talks
25 Nov 2025-13:25
At least 9 killed in Russian attack on Ukraine’s Ternopil -
VIDEO
19 Nov 2025-13:19
Russian attacks kill 8, injure 24, including 2 children, over past day
09 Aug 2025-13:33
Russian attacks kill 7, injure 37 in Ukraine as energy infrastructure targeted again -
VIDEO
06 Aug 2025-11:57
Russian attacks kill five in Zaporizhzhia, injure several in Kharkiv, regional officials say
02 Jun 2025-09:06
NATO boosts aerial surveillance over Romania amid rising Russian threats
30 Sep 2024-20:01
Ukraine will face significant challenge in winter, IAE says
20 Sep 2024-14:07
