Tag:
Russian Drone Attack
Massive overnight strikes hit Kyiv, Dnipro, Fastiv
06 Dec 2025-09:18
Romania evacuates border village after Russian drone attack sparks LPG fire in Ukraine -
VIDEO
17 Nov 2025-16:19
Church dome catches fire in Ukraine’s Nikopol after Russian drone attack
10 Nov 2025-14:23
Russian strikes kill four, damage energy infrastructure in Ukraine
08 Nov 2025-19:48
Overnight Russian drone attack hits Mykolaiv, fire breaks out
03 Nov 2025-09:30
Russian drone attack cuts power and disrupts railways in Ukraine’s Kirovohrad
17 Sep 2025-10:10
Russian drone attack on Sumy partially destroys school building -
VIDEO
11 Sep 2025-10:29
Russian drone and missile barrage on Kyiv kills 6, injures 52, more trapped under rubble -
VIDEO
31 Jul 2025-10:09
Russian missile and drone attack kills 3 in Ukraine’s Dnipro
26 Jul 2025-12:53
Ukraine says Russian drone attack kills boy, two adults in Sumy
24 Jun 2025-09:05
