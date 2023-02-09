Yandex metrika counter

4 Azerbaijani citizens died in earthquake in Türkiye - MFA

4 Azerbaijani citizens died in earthquake in Türkiye - MFA

Four citizens of Azerbaijan died in the earthquake in Türkiye, the Ministry of Foreign Affairs told News.az.

The Ministry revealed their names. Thus they are Bunyatova Naila Aydın(1980), Mammadova Rana Khudaverdi (1973), Mammadova Sevinj Eldar (1975), and Karli Leyla Vahid (1976). 

Appropriate measures are being taken to bring their bodies to Azerbaijan. 

Rest in peace!


