Armenian president visits Georgia to discuss bilateral ties and regional issues
Photo credit: apa.az
Armenian President Vahagn Khachaturyan met with Georgian President Mikheil Kavelashvili in Tbilisi on Wednesday to discuss bilateral relations and regional matters.
The leaders held one-on-one talks, followed by an expanded meeting. A joint press conference is expected to take place, News.Az reports, citing Armenian media.
President Khachaturyan arrived in Georgia on Wednesday for a two-day official visit. During his stay, he is also scheduled to meet with Prime Minister Irakli Kobakhidze and Parliament Speaker Shalva Papuashvili.