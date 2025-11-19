Yandex metrika counter

Armenian president visits Georgia to discuss bilateral ties and regional issues

Photo credit: apa.az

Armenian President Vahagn Khachaturyan met with Georgian President Mikheil Kavelashvili in Tbilisi on Wednesday to discuss bilateral relations and regional matters.

The leaders held one-on-one talks, followed by an expanded meeting. A joint press conference is expected to take place, News.Az reports, citing Armenian media.

President Khachaturyan arrived in Georgia on Wednesday for a two-day official visit. During his stay, he is also scheduled to meet with Prime Minister Irakli Kobakhidze and Parliament Speaker Shalva Papuashvili.


News.Az 

