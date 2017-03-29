Azerbaijan, Dubai discuss cooperation in ensuring security and public order
Azerbaijani Interior Minister Ramil Usubov has met with Commander-in-Chief of Dubai Police Abdullah Khalifa Al Marri as he visited the United Arab Emirates, AzerTag reports.
They discussed the exchange of experience and cooperation in ensuring security and public order.
