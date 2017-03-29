Yandex metrika counter

Azerbaijan, Dubai discuss cooperation in ensuring security and public order

  • Society
  • Share
Azerbaijan, Dubai discuss cooperation in ensuring security and public order

Azerbaijani Interior Minister Ramil Usubov has met with Commander-in-Chief of Dubai Police Abdullah Khalifa Al Marri as he visited the United Arab Emirates, AzerTag reports.

They discussed the exchange of experience and cooperation in ensuring security and public order.

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      