Azerbaijan establishes organizing committee for Baku BMX World Championships 2018
Azerbaijani President Ilham Aliyev has signed an order on establishment of an Organizing Committee for holding the World Championships 2018 in Baku.
Azerbaijan’s First Deputy Prime Minister Yagub Eyyubov was appointed as chairman of the Organizing Committee, APA reports.
Members of the Organizing Committee
Hajibala Abutalibov – Head of Baku City Executive Authority
Yusuf Mammadaliyev, Head of the Department of Youth Policy and Sport Issues of the Presidential Administration of Azerbaijan
Azad Rahimov, Azerbaijan’s Minister of Youth and Sport, Vice-President of the National Olympic Committee of Azerbaijan
Fazil Mammadov, Azerbaijan’s Minister of Taxes, President of the Azerbaijan Cycling Federation
Elmar Mammadyarov, Azerbaijan’s Minister of Foreign Affairs
Ramil Usubov, Azerbaijan’s Minister of Internal Affairs
Kamaladdin Heydarov, Azerbaijan’s Minister of Emergency Situations
Samir Sharifov, Azerbaijan’s Minister of Finance
Ramin Guluzade, Azerbaijan’s Minister of Transport, Communications and High Technologies
Abulfaz Garayev, Azerbaijan’s Minister of Culture and Tourism
Ogtay Shiraliyev, Azerbaijan’s Minister of Health
Mikayil Jabbarov, Azerbaijan’s Minister of Education
Aydin Aliyev, Chairman of the State Customs Committee of Azerbaijan
Madat Guliyev, Head of the State Security Service of Azerbaijan
Firudin Nabiyev, Head of the State Migration Service of Azerbaijan
Elchin Guliyev, Head of the State Border Service of Azerbaijan
Jahangir Asgarov, President of Azerbaijan Airlines (AZAL) CJSC
Balababa Rzayev, Chairman of Azerishig OJSC
Chingiz Huseynzade, Vice-President of the National Olympic Committee of Azerbaijan
News.Az