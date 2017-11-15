Yandex metrika counter

Azerbaijan establishes organizing committee for Baku BMX World Championships 2018

  • Society


Azerbaijani President Ilham Aliyev has signed an order on establishment of an Organizing Committee for holding the World Championships 2018 in Baku.

Azerbaijan’s First Deputy Prime Minister Yagub Eyyubov was appointed as chairman of the Organizing Committee, APA reports.  
 
Members of the Organizing Committee
 
Hajibala Abutalibov – Head of Baku City Executive Authority
 
Yusuf Mammadaliyev, Head of the Department of Youth Policy and Sport Issues of the Presidential Administration of Azerbaijan
 
Azad Rahimov, Azerbaijan’s Minister of Youth and Sport, Vice-President of the National Olympic Committee of Azerbaijan
 
Fazil Mammadov, Azerbaijan’s Minister of Taxes, President of the Azerbaijan Cycling Federation
 
Elmar Mammadyarov, Azerbaijan’s Minister of Foreign Affairs
 
Ramil Usubov, Azerbaijan’s Minister of Internal Affairs
 
Kamaladdin Heydarov, Azerbaijan’s Minister of Emergency Situations
 
Samir Sharifov, Azerbaijan’s Minister of Finance
 
Ramin Guluzade, Azerbaijan’s Minister of Transport, Communications and High Technologies
 
Abulfaz Garayev, Azerbaijan’s Minister of Culture and Tourism
 
Ogtay Shiraliyev, Azerbaijan’s Minister of Health
 
Mikayil Jabbarov, Azerbaijan’s Minister of Education
 
Aydin Aliyev, Chairman of the State Customs Committee of Azerbaijan
 
Madat Guliyev, Head of the State Security Service of Azerbaijan
 
Firudin Nabiyev, Head of the State Migration Service of Azerbaijan
 
Elchin Guliyev, Head of the State Border Service of Azerbaijan
 
Jahangir Asgarov, President of Azerbaijan Airlines (AZAL) CJSC
 
Balababa Rzayev, Chairman of Azerishig OJSC
 
Chingiz Huseynzade, Vice-President of the National Olympic Committee of Azerbaijan

News.Az
 
 


News.Az 

honor Patriotic War martyrs

