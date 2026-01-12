Azerbaijan, Jordan mull civil aviation cooperation
Photo credit: X
Azerbaijan's Ambassador to Jordan Shahin Abdullayev and Captain Daifallah Al-Farajat, Chief Commissioner/CEO of Jordan's Civil Aviation Regulatory Commission (CARC), held discussions on enhancing cooperation in the field of civil aviation, as reported by the Azerbaijani Embassy in Jordan on X, News.Az reports.
"Ambassador Shahin Abdullayev met with Captain Daifallah Al-Farajat, CEO of Jordan's Civil Aviation Regulatory Commission. During the meeting, opportunities for cooperation in civil aviation were discussed," reads the post.