Azerbaijani army eliminates Armenian soldier who violated ceasefire
- 28 Apr 2017 10:15
Azerbaijani army has eliminated an Armenian soldier who violated ceasefire.
Armenian soldier Mher Arzumanyan (1997), who violated the ceasefire in Nagorno-Karabakh at 17:50 on April 28, has been killed with retaliatory fire opened by the Azerbaijani army, APA reported citing Armenian media.
News.Az