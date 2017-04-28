Yandex metrika counter

Azerbaijani army eliminates Armenian soldier who violated ceasefire

Azerbaijani army has eliminated an Armenian soldier who violated ceasefire.

Armenian soldier Mher Arzumanyan (1997), who violated the ceasefire in Nagorno-Karabakh at 17:50 on April 28, has been killed with retaliatory fire opened by the Azerbaijani army, APA reported citing Armenian media.

News.Az


