Yandex metrika counter

Azerbaijan’s parliament approves Ali Asadov’s candidacy as prime minister

  • Politics
  • Share
Azerbaijan’s parliament approves Ali Asadov’s candidacy as prime minister

Azerbaijan’s Milli Majlis (Parliament) has approved Ali Asadov's candidacy as the country's Prime Minister, News.Az reports. 

The issue related to Ali Asadov’s appointment as Prime Minister of Azerbaijan was put to a vote and adopted at a parliamentary session on Friday.

Asadov has been serving as Azerbaijan's prime minister since October 8, 2019.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      