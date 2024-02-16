Azerbaijan’s parliament approves Ali Asadov’s candidacy as prime minister
- 16 Feb 2024 06:52
- 22 Jan 2026 03:37
- 193421
- Politics
- Share https://news.az/news/azerbaijani-parliament-approves-ali-asadovs-appointment-as-prime-minister Copied
Azerbaijan’s Milli Majlis (Parliament) has approved Ali Asadov's candidacy as the country's Prime Minister, News.Az reports.
The issue related to Ali Asadov’s appointment as Prime Minister of Azerbaijan was put to a vote and adopted at a parliamentary session on Friday.
Asadov has been serving as Azerbaijan's prime minister since October 8, 2019.