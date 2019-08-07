Yandex metrika counter

Counter-terrorist operation regime declared in Russia's Ingushetia

  • Region
  • Share
Counter-terrorist operation regime declared in Russia's Ingushetia

Russia's Federal Security Service (FSB) has declared a counter-terrorist operation regime in the Voznesenskaya settlement in the North Caucasian Ingushetia region.

"Head of the FSB branch in Ingushetia announced a start of a counter-terrorist operation in the Voznesenskaya settlement in the Malgobeksky District at 4.30am Moscow time," the regional FSB headquarters said.

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      