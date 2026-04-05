Damascus welcomes President Zelenskyy and Hakan Fidan for regional security consultations - VIDEO
https://sana.sy/en/politics/2308157/
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and Turkish Foreign Minister Hakan Fidan arrived in Damascus on Sunday for an official visit focused on bilateral relations and pressing regional developments.
RECOMMENDED STORIES
Foreign Ministe r Asaad Hassan al-Shaibani received Zelenskyy and Fidan upon their arrival at Damascus International Airport. The visit is part of ongoing diplomatic contacts and consultations on bilateral relations, as well as regional and international developments.
By Leyla Şirinova