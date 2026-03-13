Flight disruptions hit Tel Aviv, Dubai, Riyadh, and more
Air travel in the Middle East is facing significant disruptions as airlines cancel or limit services to multiple key cities due to ongoing regional instability, News.Az reports, citing Al Jazeera.
Key flight suspensions:
Tel Aviv: Flights suspended by Aegean, Air Baltic, Air Canada, Air Europa, Air France KLM, Delta, ITA Airways, Norwegian Air, Wizz Air, and El Al until dates ranging from mid-March to early August.
Dubai: Cancellations or limited schedules by Aegean, Air Baltic, Air Canada, Air France KLM, Cathay Pacific, Finnair, ITA Airways, Pegasus, Turkish Airlines, and Wizz Air until late March or beyond.
Riyadh: Flights affected for Aegean, Air France KLM, Cathay Pacific, Pegasus, and Turkish Airlines.
Doha: Limited or suspended service by Finnair, Japan Airlines, Malaysian Airlines, Qatar Airways, Saudi Airlines, and Turkish Airlines.
Other affected cities: Beirut, Erbil, Baghdad, Abu Dhabi, Kuwait, Bahrain, Amman, Dammam, and Sharjah.
Emirates & Qatar Airways: Operating reduced or limited schedules.
Etihad: Running limited flights to key destinations.
Turkish Airlines & Pegasus: Extensive cancellations across the Gulf, Levant, and Iran.
Wizz Air: Suspended multiple routes to Israel, Dubai, Abu Dhabi, Amman, and Jeddah until mid-September.
Travelers are advised to check with their airlines for updates on cancellations, rescheduling, and refund options. Many carriers have extended suspension dates through March, with some flights to Tel Aviv paused as late as August 2026.
These disruptions highlight the ongoing challenges facing Middle East air travel, including safety concerns, operational restrictions, and regional tensions impacting international routes.
By Aysel Mammadzada