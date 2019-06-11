Georgian defense minister arrives in Azerbaijan
Georgia’s Defense Minister Levan Izoria has arrived in Azerbaijan’s Gabala to take part in a trilateral meeting with his Azerbaijani and Turkish counterparts, t
The defense ministers of Azerbaijan, Turkey and Georgia – Zakir Hasanov, Hulusi Akar and Levan Izoria – are scheduled to have a trilateral meeting in Gabala on Wednesday. They will discuss prospects for the development of cooperation in a trilateral format, regional projects and a number of issues of mutual interest.
News.Az