Yandex metrika counter

Georgian defense minister arrives in Azerbaijan

  • Politics
  • Share
Georgian defense minister arrives in Azerbaijan

Georgia’s Defense Minister Levan Izoria has arrived in Azerbaijan’s Gabala to take part in a trilateral meeting with his Azerbaijani and Turkish counterparts, t

The defense ministers of Azerbaijan, Turkey and Georgia – Zakir Hasanov, Hulusi Akar and Levan Izoria – are scheduled to have a trilateral meeting in Gabala on Wednesday. They will discuss prospects for the development of cooperation in a trilateral format, regional projects and a number of issues of mutual interest.

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      